Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Lohnender Telefonica-Einstieg?
|
16.04.2026 10:03:28
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.04.2025 wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,27 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 234,247 Telefonica-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 897,40 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 15.04.2026 auf 3,83 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 21,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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