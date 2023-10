IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Am 26.10.2013 wurde das Telefonica-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,17 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,328 Telefonica-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,57 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 351,42 EUR wert. Damit wäre die Investition 64,86 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 20,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at