IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Telefonica von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Telefonica-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Telefonica-Papier bei 7,79 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Telefonica-Aktie investierten, hätten nun 128,321 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 438,22 EUR, da sich der Wert einer Telefonica-Aktie am 21.10.2026 auf 3,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 56,18 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 19,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at