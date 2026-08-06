IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr angefallen

Am 06.08.2025 wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Aktie betrug an diesem Tag 4,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 147,766 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Telefonica-Papiers auf 3,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 762,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,38 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 20,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at