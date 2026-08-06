Telefonica Aktie

Telefonica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Telefonica-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr angefallen

IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Telefonica-Einstiegs gewesen.

Am 06.08.2025 wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Aktie betrug an diesem Tag 4,66 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 147,766 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Telefonica-Papiers auf 3,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 762,03 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,38 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 20,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Telefonica S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Telefonica S.A.

mehr Analysen
28.11.25 Telefonica Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.25 Telefonica Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telefonica S.A. 3,66 -0,68% Telefonica S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen