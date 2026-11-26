Bei einem frühen Investment in Telefonica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Telefonica-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Telefonica-Aktie an diesem Tag bei 3,74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,738 Telefonica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Telefonica-Aktie auf 3,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,79 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,21 Prozent abgenommen.

Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at