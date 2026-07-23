Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|Rentable Telefonica-Investition?
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23.07.2026 10:03:24
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Wäre eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Das Telefonica-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,615 Telefonica-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 3,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,02 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,02 Prozent gesteigert.
Telefonica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com