IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Acciona-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Acciona-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 155,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hat, hat nun 64,350 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 277,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 837,84 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78,38 Prozent zugenommen.

Acciona markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at