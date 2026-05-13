IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.05.2021 wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Acciona-Aktie an diesem Tag bei 131,60 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Acciona-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,599 Acciona-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 256,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 945,29 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,53 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 14,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at