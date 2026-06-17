IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Acciona-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Acciona-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,80 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,543 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 388,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 251,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 288,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Acciona einen Börsenwert von 13,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at