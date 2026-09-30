IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acciona-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 143,20 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,698 Acciona-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Acciona-Aktie auf 211,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,35 Prozent angezogen.

Am Markt war Acciona jüngst 11,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at