Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Acciona-Investment im Blick
|
19.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Acciona-Aktie an diesem Tag 175,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,570 Acciona-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Acciona-Aktie auf 210,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,95 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 19,95 Prozent.
Der Börsenwert von Acciona belief sich jüngst auf 11,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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