IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Acciona-Aktie bei 168,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,347 Acciona-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 979,23 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 21.07.2026 auf 252,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,79 Prozent erhöht.

Alle Acciona-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at