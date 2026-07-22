Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Lukrativer Acciona-Einstieg? 22.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Acciona-Aktie bei 168,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59,347 Acciona-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 979,23 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 21.07.2026 auf 252,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,79 Prozent erhöht.

Alle Acciona-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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