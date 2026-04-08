IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acciona-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Acciona-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Acciona-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 185,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,967 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 423,10 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 07.04.2026 auf 230,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 423,10 EUR, was einer positiven Performance von 24,23 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Acciona eine Börsenbewertung in Höhe von 12,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at