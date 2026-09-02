Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acciona-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acciona-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142,20 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70,323 Anteilen. Die gehaltenen Acciona-Anteile wären am 01.09.2026 14 345,99 EUR wert, da der Schlussstand 204,00 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 43,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 11,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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