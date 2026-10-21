Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Lukrativer Acciona-Einstieg? 21.10.2026 10:03:28

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Acciona eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Acciona-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 115,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acciona-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,867 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Acciona-Aktien wären am 20.10.2026 181,53 EUR wert, da der Schlussstand 209,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81,53 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 11,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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