IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acciona-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Acciona-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126,70 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 78,927 Acciona-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (241,40 EUR), wäre das Investment nun 19 052,88 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 19 052,88 EUR, was einer positiven Performance von 90,53 Prozent entspricht.

Der Acciona-Wert an der Börse wurde auf 13,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at