Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Frühe Anlage 04.11.2026 10:03:34

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Acciona-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Acciona-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 67,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 148,544 Acciona-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 283,42 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 03.11.2026 auf 210,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 212,83 Prozent vermehrt.

Acciona war somit zuletzt am Markt 11,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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