IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acciona von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Acciona-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Acciona-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Acciona-Aktie bei 138,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,225 Acciona-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 421,97 EUR, da sich der Wert eines Acciona-Anteils am 17.02.2026 auf 196,80 EUR belief. Mit einer Performance von +42,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Acciona belief sich zuletzt auf 10,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at