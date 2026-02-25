IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Acciona-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acciona-Aktie betrug an diesem Tag 68,39 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acciona-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,220 Acciona-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (202,60 EUR), wäre die Investition nun 29 624,21 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 196,24 Prozent gesteigert.

Acciona wurde am Markt mit 10,70 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at