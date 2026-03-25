Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Rentables Acciona-Investment? 25.03.2026 10:04:44

IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Acciona-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.03.2016 wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Acciona-Anteile bei 67,85 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,474 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 209,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 309,21 EUR wert. Damit wäre die Investition 209,21 Prozent mehr wert.

Am Markt war Acciona jüngst 11,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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