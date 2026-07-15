IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Acciona-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Acciona-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Acciona-Papier bei 66,69 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,995 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 251,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 769,68 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 276,97 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Acciona betrug jüngst 13,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at