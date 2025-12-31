Acerinox Aktie
IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Acerinox-Aktie betrug an diesem Tag 8,99 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 111,807 Acerinox-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 14 042,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,63 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,42 Prozent zugenommen.
Acerinox war somit zuletzt am Markt 3,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
