IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Acerinox-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Acerinox-Anteile an diesem Tag 9,23 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acerinox-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,834 Acerinox-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Acerinox-Papiers auf 11,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129,04 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,04 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 2,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
