Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Acerinox-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Acerinox-Papier bei 10,62 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,421 Acerinox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 134,24 EUR wert. Mit einer Performance von +34,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Acerinox eine Börsenbewertung in Höhe von 3,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at