IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acerinox-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Acerinox-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Acerinox-Papier bei 10,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 929,005 Acerinox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 597,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,97 Prozent vermehrt.

Acerinox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at