Acerinox Aktie

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WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

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Lukrativer Acerinox-Einstieg? 25.03.2026 10:04:44

IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Acerinox-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Acerinox-Aktie 9,48 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie investiert hat, hat nun 105,448 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,73 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 24.03.2026 auf 12,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,17 Prozent gesteigert.

Am Markt war Acerinox jüngst 3,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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