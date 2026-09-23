IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acerinox-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Acerinox-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,03 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,074 Acerinox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Acerinox-Papiere wären am 22.09.2026 193,36 EUR wert, da der Schlussstand 17,46 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,36 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 4,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at