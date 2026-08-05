IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Acerinox-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,07 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 903,342 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 467,93 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 04.08.2026 auf 18,23 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 64,68 Prozent.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at