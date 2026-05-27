IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Acerinox-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Acerinox-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Acerinox-Anteile bei 10,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acerinox-Aktie investiert, befänden sich nun 94,340 Acerinox-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Acerinox-Papiers auf 15,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 500,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,09 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at