Anleger, die vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Acerinox-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Acerinox-Aktie bei 10,05 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Acerinox-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 995,520 Acerinox-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (15,30 EUR), wäre die Investition nun 15 231,46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,31 Prozent erhöht.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at