Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
|Investmentbeispiel
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02.09.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Acerinox-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Acerinox-Papier bei 11,48 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Acerinox-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,715 Acerinox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,68 EUR wert. Damit wäre die Investition um 54,68 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Acerinox belief sich zuletzt auf 4,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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