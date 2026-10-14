IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Acerinox-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Acerinox-Anteile bei 11,75 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,511 Acerinox-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Acerinox-Papiere wären am 13.10.2026 142,72 EUR wert, da der Schlussstand 16,77 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,72 Prozent angezogen.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 4,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at