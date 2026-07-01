IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acerinox von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Acerinox gewesen.

Das Acerinox-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,72 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,284 Acerinox-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,65 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 30.06.2026 auf 15,33 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 157,65 EUR entspricht einer Performance von +57,65 Prozent.

Der Acerinox-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at