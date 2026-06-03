IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Acerinox-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Acerinox-Anteile bei 9,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Acerinox-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 013,788 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 16,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 321,98 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63,22 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Acerinox eine Marktkapitalisierung von 3,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at