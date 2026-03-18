IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Acerinox-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Acerinox-Papier an diesem Tag bei 10,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,542 Acerinox-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,55 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 17.03.2026 auf 12,11 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,55 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at