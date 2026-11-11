IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Acerinox-Anteile bei 11,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Acerinox-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,810 Acerinox-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,09 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 10.11.2026 auf 15,81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,41 Prozent erhöht.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,81 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at