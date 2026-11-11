Acerinox Aktie

Acerinox ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 11.11.2026 10:03:54

IBEX 35-Titel Acerinox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acerinox-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Acerinox eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Acerinox-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Acerinox-Anteile bei 11,26 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Acerinox-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,810 Acerinox-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,09 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Papiers am 10.11.2026 auf 15,81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,41 Prozent erhöht.

Acerinox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,81 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acerinox S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Acerinox S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acerinox S.A. 15,92 -0,25% Acerinox S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen