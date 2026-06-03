IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ACS gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden ACS-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,01 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das ACS-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,649 ACS-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 5 127,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 123,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 412,70 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von ACS betrug jüngst 32,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at