ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Lukrative ACS-Anlage?
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01.07.2026 10:04:13
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 10 Jahren eingefahren
Die ACS-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,42 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 466,842 ACS-Papiere. Die gehaltenen ACS-Anteile wären am 30.06.2026 60 082,60 EUR wert, da der Schlussstand 128,70 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 500,83 Prozent vermehrt.
Am Markt war ACS jüngst 33,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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