ACS Aktie

ACS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915

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Frühes Investment 09.09.2026 10:03:55

IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in ACS eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die ACS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,079 ACS-Aktien im Depot. Die gehaltenen ACS-Aktien wären am 08.09.2026 322,66 EUR wert, da der Schlussstand 104,80 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 322,66 EUR entspricht einer Performance von +222,66 Prozent.

Insgesamt war ACS zuletzt 27,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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