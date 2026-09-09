ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Frühes Investment
|
09.09.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die ACS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 32,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,079 ACS-Aktien im Depot. Die gehaltenen ACS-Aktien wären am 08.09.2026 322,66 EUR wert, da der Schlussstand 104,80 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 322,66 EUR entspricht einer Performance von +222,66 Prozent.
Insgesamt war ACS zuletzt 27,66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
09.09.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.08.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ACS S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|101,00
|-2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.