ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Lohnender ACS-Einstieg?
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22.04.2026 10:03:49
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ACS-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,74 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31,506 ACS-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 121,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 821,68 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 282,17 Prozent erhöht.
Insgesamt war ACS zuletzt 31,92 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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