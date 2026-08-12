ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Frühe Investition
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12.08.2026 10:04:01
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ACS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden ACS-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ACS-Aktie letztlich bei 31,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 314,465 Anteile im Depot. Die gehaltenen ACS-Aktien wären am 11.08.2026 34 056,60 EUR wert, da der Schlussstand 108,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240,57 Prozent gesteigert.
Insgesamt war ACS zuletzt 29,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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