IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die ACS-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ACS-Papier bei 21,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ACS-Aktie investiert hat, hat nun 46,952 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ACS-Papiers auf 107,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 028,61 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 402,86 Prozent angezogen.

ACS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at