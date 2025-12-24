IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ACS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ACS-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,089 ACS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 176,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,69 Prozent zugenommen.

ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

