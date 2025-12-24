ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Rentable ACS-Anlage?
|
24.12.2025 10:03:46
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ACS-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,88 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ACS-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,089 ACS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 176,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 84,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,69 Prozent zugenommen.
ACS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACS-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.12.25