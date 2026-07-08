ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|ACS-Investition
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08.07.2026 10:03:40
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.07.2025 wurde das ACS-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 56,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ACS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,775 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 213,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 120,30 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 213,49 EUR entspricht einer Performance von +113,49 Prozent.
Am Markt war ACS jüngst 32,91 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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