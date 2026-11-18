ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Langfristige Investition
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18.11.2026 10:03:19
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 10 Jahren abgeworfen
Die ACS-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 43,964 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 88,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 908,42 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 290,84 Prozent.
ACS wurde am Markt mit 24,21 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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