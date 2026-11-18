Das wäre der Gewinn bei einem frühen ACS-Investment gewesen.

Die ACS-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,75 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die ACS-Aktie investierten, hätten nun 43,964 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 88,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 908,42 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 290,84 Prozent.

ACS wurde am Markt mit 24,21 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at