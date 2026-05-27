IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in ACS-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

ACS-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen ACS-Anteile an diesem Tag bei 23,91 EUR. Bei einem ACS-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,182 ACS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (125,20 EUR), wäre die Investition nun 523,55 EUR wert. Mit einer Performance von +423,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

ACS war somit zuletzt am Markt 33,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at