IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACS-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der ACS-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ACS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 319,693 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 39 737,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 124,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +297,38 Prozent.

Der Marktwert von ACS betrug jüngst 34,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at