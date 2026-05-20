ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Lohnende ACS-Anlage?
|
20.05.2026 10:04:25
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der ACS-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 31,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ACS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 319,693 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 39 737,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 124,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +297,38 Prozent.
Der Marktwert von ACS betrug jüngst 34,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACS S.A.
|
20.05.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.05.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26
|IBEX 35-Wert ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|IBEX 35-Papier ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACS von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.04.26
|IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.04.26