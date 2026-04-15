ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Investmentbeispiel
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15.04.2026 10:04:18
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der ACS-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die ACS-Anteile bei 51,35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ACS-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,947 ACS-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.04.2026 auf 124,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242,65 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +142,65 Prozent.
ACS wurde am Markt mit 30,99 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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