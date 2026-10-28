ACS Aktie
WKN: A0CBA2 / ISIN: ES0167050915
|Hochrechnung
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28.10.2026 10:03:56
IBEX 35-Titel ACS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACS von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ACS-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die ACS-Aktie bei 72,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ACS-Aktie investiert, befänden sich nun 13,746 ACS-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 91,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 261,86 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,19 Prozent erhöht.
Am Markt war ACS jüngst 24,41 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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