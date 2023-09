IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Amadeus IT eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,26 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 198,965 Amadeus IT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 423,40 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 14.09.2023 auf 62,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,23 Prozent.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 27,85 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Papiers auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at